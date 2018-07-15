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أخبار العالم

الاحتلال ينصب بوابة جديدة عند مدخل الخان الأحمر شرقي القدس

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
ا ش ا
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابة حديدية جديدة عند مدخل قرى الخان الأحمر شرقي القدس صباح اليوم /الأحد/.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار - في بيان اليوم - بأن نصب هذه البوابة يأتي ضمن سياسة الاحتلال بتضييق الخناق على قرى الخان الاحمر.

وفي سياق آخر، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم أن الوزارة أتمت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي مبكرا واستثنائيا في مدرسة تجمع الخان الأحمر البدوي في ضواحي القدس.

وأكد صيدم أن إطلاق العام الدراسي بشكل مبكر واستثنائيٍ يأتي كنهج واضح للوزارة في دعم هذا التجمع ومدرسته الوحيدة وباقي مدارس التحدي والصمود، "وفي إطار مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية، ولن ندخر جهدا في إسناد هذا التجمع، انتصارا لحق الطلبة في تلقي تعليم نوعي في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وهو حق غير قابل للانتقاص؛ وكفلته كافة المواثيق والشرائع الدولية".

ولفت إلى أنه مع إطلاق العام الدراسي في الخان الأحمر يتوجه 174 طالبا إلى مدرستهم، في الوقت الذي استحدثت الوزارة صفا جديدا لتصبح المدرسة حتى الصف العاشر، علاوة على التزام الوزارة بنقل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى أريحا، والالتزام بتوفير كل متطلبات إنجاح العام الدراسي.

وأضاف صيدم "منذ اليوم الأول للأزمة الأخيرة في الخان الأحمر، بادرنا لافتتاح مخيم صيفي بعنوان (باقون)، كما كنا أنهينا الاستعدادات لافتتاح مخيم موسيقي وفني؛ لكن إجراءات الاحتلال حالت دون افتتاحه، وأطلقنا بتاريخ 13/6/2018 حملة "احموا مدرستنا" عبر مؤتمر صحفي شارك فيه ممثلون عن اليونسكو واليونيسف وممثلو الدول الداعمة لقطاع التعليم، هذا بالإضافة لعقد لقاءات مع وجهاء المنطقة للتباحث في سبل تعزيز صمودهم ودعم قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك برنامج إسناد خاص من كل الإدارات العامة ذات العلاقة في الوزارة.

وقال صيدم "نجدد العهد على مواصلة المشوار وكلنا عزم على حماية حق أطفالنا في التعلم، وفي الوقت الذي اعتاد فيه أطفال العالم على اعتبار فترة الصيف فترة للراحة والاستجمام يعود فيه طلبة الخان إلى مقاعد الدراسة أملا في حماية مدرستهم من الهدم، وكذلك المديرة والمعلمات اللواتي هن جديرات بلقب فارسات العطاء".

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