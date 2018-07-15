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تعليم

تظلمات الثانوية العامة .. التعليم: طلاب مدارس المتفوقين لهم حق التظلم

الأحد 15/يوليه/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام و رئيس عام امتحانات الثانويك العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين لهم الحق في تقديم تظلمات من نتائجهم مثل طلاب الثانوية العامة الدارسين بالمدارس الاخرى

وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن ضوابط تقديم التظلمات بالنسبة لمدارس المتفوقين هي نفس ضوابط تقديم التظلمات بالنسبة لباقي طلاب الثانوية العامة .

وأوضح حجازي أن ضوابط تقديم التظلمات تتمثل فيما يلي :

-سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (2/88040/450/9)، بالبنك المركزي المصري،أو الحساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم (1050001000036407) ببنك مصر.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال علي السداد.

- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2018 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/7/2018، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:

1- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة .

2- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة .

3- الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

4- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

-يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.


-تتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق علي هذا الأساس.

جدير بالذكر .. أن نسبة النجاح في الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين خلال العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، بلغت 56% فقط.

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