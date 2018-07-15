في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن أسماء لمنور

يصادف اليوم، الأحد، عيد ميلاد الفنانة المغربية أسماء لمنور، حيث أكملت عامها الـ39، فهي من مواليد 15 يوليو 1978.



وأسماء لمنور بدأت مشوارها الفني عام 1995 وعمرها لم يتجاوز الـ 17 عامًا من خلال أغنية أنتجتها لها الإذاعة الوطنية المغربية، وحصلت على فرص للتعاون مع كبار النجوم أبرزهم كاظم الساهر.



ومن أبرز ألبوماتها الغنائية "من هنا لبكره" و"شيء عادي" و"روح".