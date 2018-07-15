نجم الإسماعيلي مهاجما خالد عبد العزيز: أحد أسباب مشكلات الرياضة المصرية

أكد أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق هو أحد أهم أسباب مشكلات الرياضة المصرية في الوقت الحالي.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "سلبية خالد عبد العزيز الوزير السابق كانت سببا في الوضع الحالي للرياضة المصرية".



وأكمل: "خالد رفض تنفيذ حكم ضد اتحاد الكرة بحجة عدم التدخل الحكومي، فهو السبب الأكبر في الأوضاع الحالية للكرة المصرية".