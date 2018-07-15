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تعليم

ورشة عمل للتدريب على رقمنة البحوث العلمية بحاسبات عين شمس

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:42 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
تنظم شبكة المعلومات الجامعية بجامعة عين شمس، ورشة عمل تحت عنوان "نظام شمس للأبحاث العلمية " وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 من أغسطس المقبل بمقر كلية الحاسبات والمعلومات.

تهدف ورشة العمل لتدريب أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعونة والباحثين على كيفية إدخال بيانات البحوث العلمية الخاصة بالكلية على نظام شمس للأبحاث العلمية على شبكة المعلومات الجامعية.صرحت بذلك الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

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