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فن

إليسا تنتقد مهاجميها بهذه الطريقة

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:59 ص
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم
سخرت الفنانة اللبنانية إليسا من الاشخاص الذين هاجمهوها بسبب أغنيتها الجديدة "الى كل اللي بيحبوني"، وأشاروا الى أن لحن الأغينة مقتبس من أغنية للفنانة يارا.

وغردت إليسا على حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "الى كل اللي بيحاربوني انتو بتقووني.. شادي نور مؤلف الاغنية هو من ارسل لي هذه الكلمات الآن".

وتطرح شركة روتانا ألبوم إليسا الجديد والحادى عشر في تاريخها الفني يوم 25 يوليو.

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