تنسيق الثانوية العامة 2018.. 5 مزايا للتسجيل الإلكتروني



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق الثانوية العامة 2018 للقبول بالجامعات الحكومية وذلك لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة اعتبارًا من غد الإثنين وحتى الجمعة المقبلة بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.



واشارت وزارة التعليم العالى الى 5 مزايا لخدمة التنسيق الالكتروني عددتها فى الآتى:



- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.



- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.



- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.



- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.



- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.



