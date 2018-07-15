أمن الإسكندرية يكشف تفاصيل حريق سنترال سيدي جابر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية عن التفاصيل الكاملة وراء حادث اندلاع النيران في سنترال المصرية للاتصالات بمنطقة سيدي جابر الشيخ، شرق المدينة، حيث نتج عن حريق بالكابل الموصل للوحة الكهرباء الرئيسية لأحد محولات الكهرباء بغرفة تحسين القدرة الكهربائية بالطابق الأول مما أدي لحدوث تلفيات بالمحول والكابل وعدد " 10 " لوحات توزيع كهرباء فرعية بالغرفة دون حدوث إصابات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه سيدي جابر، بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل سنترال سيدي جابر، التابع للشركة المصرية للإتصالات "بمنطقة سيدي جابر الشيخ.



إنتقل مأمور وضباط القسم وضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



بالفحص، تبين أن السنترال محل البلاغ مكون من خمس طوابق وحدوث حريق بالكابل الموصل للوحة الكهرباء الرئيسية لأحد محولات الكهرباء بغرفة تحسين القدرة الكهربائية بالطابق الأول مما أدي لحدوث تلفيات بالمحول والكابل وعدد " 10 " لوحات توزيع كهرباء فرعية بالغرفة دون حدوث إصابات.



بسؤال ككل من "م م ج"، 58 عام، موظف أمن بالسنترال، مقيم منطقة الحضرة، دائرة قسم محرم بك، و"ي ص م"، 32 عام، فني بقسم القوى الكهربائية بالسنترال، مقيم دائرة قسم أول العامرية، أيدا ما جاء بالفحص، لم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.



يشار إلى أن عدد المشتركين بالسنترال يتجاوز 75 ألف مشترك، وتم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات للإستعانه بالبطاريات الاحتياطية لعدم تعطل الخدمة عن المشتركين لحين تمام الإصلاح بمعرفة الفنيين بالشركة.



تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، والتنسيق مع الأمن الوطني، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر وجاري العرض علي النيابة.