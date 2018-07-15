سقوط أحد أخطر مزوري الأوراق الرسمية بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على أحد أخطر المزورين بمنطقة غرب المدينة، حيث يقوم بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المستندات المنسوبه للعديد من الجهات الحكومية، ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية المُقلد وبيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مفادها قيام المدعو "ط. ا"، 44 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم سيدي جابر، مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا (تزوير)، منها القضية إداري قسم شرطة العطارين، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية المُقلد وبيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، متخذًا من منطقة غرب المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام المتحرى عنه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة (الأحوال المدنية - الجوازات والهجرة والجنسية- وزارة العدل- إدارات المرور المختلفة - السجل التجاري - الشهر العقاري - التعليم العالي والفني)، ومهرها بأختام شعار الجمهورية المُقلد واصطناع بطاقات الرقم القومي وتمكين الغير من الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بمسكنه، وضُبط جهاز حاسب آلي بمشتملاته، وطابعة، و2 طابعة ألوان ليزر، ومجموعة من أحبار الألوان، وهارد ديسك يحتوي على جميع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وجهاز راوتر، و2 طباعة وتغليف، و2 ماكينة سخان تُستخدم فى عملية التغليف، ومجموعة من الأسطوانات المُدمجة CD تحوي نماذج مستندات للعديد من المصالح الحكومية، وماكينة تقطيع الكارنيهات، و3 زجاجات أحبار، ومجموعة من طوابع الدمغة المُصطنعة.



كما ضبط لديه مجموعه من الأختام والأكلاشيهات من ورق الكلك تحوي أختام شعار الجمهورية، ومجموعة من الأدوات (مقصات - عدسة مكبرة - أقلام حبر - كتر)، و25 جواز سفر ملغى يُستخدم فى عملية التزوير، و2 رخصة قيادة مُصطنعة، ومجموعة كبيرة من استمارات بطاقات الرقم القومي ونماذج قيد الميلاد وشهادات الميلاد ونماذج بيانات النجاح ونماذج توكيلات ونماذج رخص قيادة دولية ومحلية ووثائق زواج وشهادات التعليم الفني التجاري والثانوية العامة والشهادات المؤقتة خاصة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق ومجموعة كبيرة من الأوراق (جميعها خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المُقلد المنسوب لتلك الجهات).



بمواجهة المتهم، اعترف بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.