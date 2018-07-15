إزالة 12 حالة تعد بمساحة 2948 مترا في سمسطا ببني سويف.. صور

شنت لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف برئاسة اللواء خميس ابو الفضل السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف وبتكليف من العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا،حملة لإزالة التعديات.





وتمكنت الحملة من إزالة التعدي على املاك الدولة بقرية "1" "الاماني" وعزبة صالح .



