إزالة 12 حالة تعد بمساحة 2948 مترا في سمسطا ببني سويف.. صور

شنت لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف برئاسة اللواء خميس ابو الفضل السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف وبتكليف من العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا،حملة لإزالة التعديات.
وتمكنت الحملة من إزالة التعدي على املاك الدولة بقرية "1" "الاماني" وعزبة صالح .
كما قام اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعدة بمعاينة بعض الحالات المأهولة بالسكان وتم ازاله 12 حالة تعد باجمالي مساحه 2948 مترا وتعذر تنفيذ حالة واحدة لكونها تعمل وبها طيور وتم ارجاء 8 حالات لمدة أسبوع وتم أخذ التعهدات علي المخالفين بإزالة التعدي خلال أسبوع لكونها مشغولة.