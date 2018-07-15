السيطرة على حريق محدود بمصنع شركة كيما بأسوان

أفادت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بأنه تمت السيطرة على حريق محدود ناتح عن شرارة كهربائية في كابل التغذية للضاغط الأول لقسم النيتروجين.



وأكدت الشركة، في بيان أصدرته اليوم، الأحد، أنه تم استدعاء مطافي أسوان ولا توجد أيّ خسائر في الأرواح أو المعدات.



وقالت إن قسم النيتروجين مستمر في العمل أثناء الحريق وبعد الحريق ويعمل بحالة جيدة.



يذكر أن كيما ضخت استثمارات بنحو 7.8 مليار جنيه في مشروع الأسمدة النيتروجينية لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بأسوان، وذلك حتى نهاية مايو الماضي.



وأعلنت كيما مايو الماضي أن نسبة تقدم الأعمال بمشروع كيما 2 لإنتاج الأمونيا واليوريا بلغت 86%.



وكانت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، لتبلغ 57.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 257.4 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 3.16 مليار جنيه، موزعة على 632.95 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.