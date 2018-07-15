صحف السعودية: تحقيقات موسعة في حادث انقلاب قطار البدرشين بمصر.. أمن المملكة كتم أنفاس الإرهاب.. ثورة محبطين تشعل العراق.. وإيران تنتفض ضد الملالي

النظام السوري يلتهم درعا.. والمعارضة تسلم أسلحتها

أفغانستان: مصرع 162 مسلحًا.. وطالبان تغلق المدارس

دعوات أمريكية بإلغاء قمة ترامب - بوتين

تنوعت موضوعات التي تناولتها الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد 15 يوليو، على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي.ونستهل الجولة بما عرضته صحيفة "الشرق الأوسط" من تقارير عن مصر، وعن حادث انقلاب قطار البدرشين كتبت تحت عنوان "تحقيقات موسعة في حادث انقلاب قطار البدرشين" تقول: "واصلت السلطات القضائية والحكومية المصرية، تحقيقاتها الموسعة بشأن حادث انقلاب 3 عربات بقطار أثناء مروره في منطقة البدرشين بالجيزة، الجمعة، الذي أسفر عن إصابة 61 شخصًا، كما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتشكيل لجنة من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإجراء «المعاينات الفنية اللازمة، وبيان أسباب الحادث وتحديد المسئول عن وقوعه».وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة خروج غالبية المصابين من المستشفيات، بدأت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات جديدة بشأن الحادث والمسئولين عنه.وقال الدكتور أحمد القاصد، مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي، إن الحالات التي ما زالت بالمستشفيات حتى أمس، السبت، هي 13 حالة فقط، وجميعهم حالتهم مستقرة، وأضاف أن «الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكسور، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد».حكوميًا، استكملت اللجنة الفنية المختصة التابعة لوزارة النقل والمواصلات (الجهة المشرفة على مرفق السكك الحديدية) عملها لإعداد تقرير بشأن الحادث، وذلك بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.وتضم لجنة النقل في عضويتها «رؤساء الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، والإشارات والصيانة والدعم الفني، وتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام التخطيط وهندسة السكة وأستاذًا من كلية الهندسة».وإلى الشأن السعودي وعلى صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الإرهاب واليأس ونظرية فراشات النار"، وتحته قالت إن حادثة الطرفية التي طالت فيها يد الإرهاب إحدى النقاط الأمنية مطلع الأسبوع الماضي، تكشف في نسقها، وطريقة تنفيذها حالة اليأس الذي بلغه الإرهاب ومن يموله، ومن يقف خلفه، بعدما نجحت المملكة في جهودها الحثيثة لمحاربته، وقطع شأفته، وتجفيف منابعه، حيث لم تعد المملكة المسرح المناسب لهذه الأعمال الدنيئة، لأنها أصبحت كلها في مرمى بصر وبصيرة الأمن والمواطن الذي بات أكثر وعيا بدوره في هذه المواجهة، مما دفع تلك العناصر الخارجة، والتي لم تتأزم فقط من قطع دابر الإرهاب في الداخل، وكف أذاه، وإنما ازدادت تأزما من مضي هذا الوطن في تحديث نهضته، وتجديد بنيته وسط كل هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والحروب والأزمات والصراعات التي تزخر بها المنطقة.ورأت أن هنالك ألف سبب وسبب لاستهداف المملكة، وفي هذا الوقت بالذات، خاصة أن ممولي الإرهاب وحاضنيه لا يزالون يتربصون بنا الدوائر، وينفثون سمومهم عبر إعلامهم الموجه، وعبر حشد كل طاقاتهم لاستعداء الجميع ضد هذه البلاد، ويزداد غيظهم أكثر فأكثر عندما تسترد الرياض دورها في صناعة القرار، وصناعة الحدث، وتسجل كل يوم عبر مجلسيها الاقتصادي والسياسي المنجز تلو المنجز باتجاه تطوير أدواتها بما يتلاءم مع المرحلة، وترميم جراح الجسد العربي، ولم شمله بعدما مزقه إعلام المؤامرات والدسائس، وعبثت به شعارات صناع المجد المزعوم الذي يقتات على أوهام سياسات نفح الأجساد الصغيرة بالسيليكون على أمل أن تكبر لتضاهي الكبار.واختتمت: "المملكة أصبحت عصية على الإرهاب لأنها هي من يقود الحرب ضده، فلم يعد له ما يثبت به حضوره سوى مثل هذه العملية الطائشة التي يأخذ فيها دور فراشات النار فقط لتسجيل الحضور بعد أن كتم الأمن السعودي أنفاسه".وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الانتفاضة على إرهاب الملالي"، إنه مع تزايد الاحتجاجات الشعبية في المحافظات والمدن الإيرانية جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات الأساسية ونقص المياه، ارتفع سقف مطالب الشعب الإيراني إلى ضرورة العمل على إسقاط نظام ولاية الفقيه ومطالبة الحكومة بالتوقف عن سياساتها العدوانية والتي كلفت المواطن البسيط قوت يومه وتبديد ثروات بلاده في تمويل ودعم المشروعات التخريبية في سورية ولبنان واليمن وغيرها من الدول.ورأت أن المواطن الإيراني كسر قاعدة الصمت التي لازمته طويلًا ووجه أصابع الاتهام مباشرة لنظام الملالي الذي يتحمل المسئولية عن ما آلت إليه الأوضاع الداخلية في البلاد، إضافة إلى الشعور بالألم وهو يرى بلاده منبوذة دوليًا، حيث ينظر إليها الجميع كمصدر للشر والإرهاب العابر للقارات، فهو يقرأ ويشاهد ما تعج به وسائل الإعلام الدولية من أنباء وتقارير عن تحول سفارات بلاده في الخارج إلى مراكز لصناعة الإرهاب وتصفية المعارضين والخصوم.وأردفت بالقول: "مع تزايد اقتراب غرق سفينة المرشد بدأت دوائر وشخصيات سياسية واجتماعية كانت تدور في فلكه في التبرؤ من أفعاله، وبدأت في مجاراة الشعب الإيراني من خلال انتقاد سياسات النظام، ومطالبته بالاستجابة لصوت المواطن وإحداث التغيير الذي يدعو له في محاولة لتخفيف الاحتقان الشعبي على خامنئي من خلال تحميل الحكومة المسئولية كاملة من جهة، وضمان بقاء النظام أو بقائها -على أقل تقدير- في المشهد السياسي بعد رحيل هذا النظام بصفتها قوى وطنية انحازت للشعب".وخلصت إلى أن حالة الارتباك التي يعيشها نظام الولي الفقيه مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات والغضب الشعبي تبشر بشروق قريب لشمس إيران الحرة وعودة البلاد إلى شعبها بعد أن اختطفها على مدى أربعة عقود نظام فاشي دمر البلاد ونشر الطائفية وحول شعبه إلى طبقات يتم تصنيفها وفق رضا المرشد والطاعة العمياء لأوامره.ونستعرض في ختام الجولة العناوين التي احتلت صدارة الاهتمام في قلب الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد، على مستوى الشأن العالمي وفيها:أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:- اليمن.. الدولة الأكثر دعمًا من مركز الملك سلمان- الجيش اليمني يُسيطر على جبل الشبكة في محافظة حجة- غزة تكتوي بنيران الاحتلال.. والحكومة تطالب بتدخل دولي- «ثورة محبطين».. تشعل العراق- العبادي يأمر بوضع جميع الأجهزة الأمنية العراقية في حالة الاستنفار القصوى- النظام السوري يلتهم درعا.. والمعارضة تسلم أسلحتها- مقديشو: إحباط هجوم على القصر الرئاسي.. ومقتل 3- 140 قتيلًا.. حصيلة تفجير باكستان- أفغانستان: مصرع 162 مسلحًا.. وطالبان تغلق المدارس- دعوات أمريكية بإلغاء قمة ترمب - بوتين- مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الانتحاري في باكستان