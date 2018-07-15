السفير البحريني يشيد بإنجازات الحكومة المصرية فى تحسن أداء الاقتصاد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الأحد، راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، السفير البحريني بالقاهرة.



ونقل السفير في بداية اللقاء تهنئة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، للدكتور مصطفي مدبولي على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولي منصبه رئيسًا للوزراء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه الجديد، كما وجه له الدعوة لزيارة البحرين.



وأشاد السفير البحريني بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات ساهمت في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى من خلال الخطوات الجادة التي اتخذتها في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بين شعبي البلدين الشقيقين بما يضمن تحقيق مصالحهما المشتركة ويدعم التوسع في أطر التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لنظيره البحريني على التهنئة، وكذا الدعوة لزيارة مملكة البحرين، مُشيدًا بتميز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، ومؤكدًا أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لما تشهده أطر التعاون من زخم كبير وتوافق بين قيادات البلدين في المواقف السياسية، وذلك في خلق المزيد من مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين للاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها الجانبان.