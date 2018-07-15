برلماني: التطبيق الفعلى لبرنامج الحكومة يحقق نقلة اقتصادية

أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعتبر مثاليا على سبيل الأوراق والأحلام، ولكنه يحتاج إلى تطبيق وتنفيذ على أرض الواقع للتأكد من فاعليته ونتائجه.



وأوضح "أبو زهاد"، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أنه لا أحد يختلف مع البرنامح في محاوره الرئيسية، والتي تشمل في مقدمتها «بناء الإنسان» الذى أكد عليه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان، مؤكدًا ضرورة وضع إطار زمني لتنفيذ جميع بنود البرنامج الحكومي حتى يستطيع مجلس النواب محاسبة الحكومة.



وقال إن البرنامج شمل تشغيل 3.6 مليون شاب خلال الأربعة سنوات وهو أمر قد يبدو صعبًا من حيث التنفيذ ويحتاج إلى بناء الآلاف من المصانع لتستوعب تلك العمالة، مضيفًا أن مصر ستشهد نهضة اقتصادية ضخمة في حالة تطبيق هذا البرنامج كما ذكره المهندس مصطفى مدبولي.



وأوضح "أبو زهاد" أن تركيز البرنامج على تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى أمر هام للغاية في ظل انجراف الكثير من الشباب إلى الجماعات الإرهابية، وكذلك التركيز على توفير الرعاية الصحية الشاملة، من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وبناء نظام تعليمي عصري يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية كلها أمور تصب في صالح المواطن المصري.