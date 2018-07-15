ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: التطبيق الفعلى لبرنامج الحكومة يحقق نقلة اقتصادية

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:02 م
النائب خالد صالح
النائب خالد صالح أبو زهاد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعتبر مثاليا على سبيل الأوراق والأحلام، ولكنه يحتاج إلى تطبيق وتنفيذ على أرض الواقع للتأكد من فاعليته ونتائجه.

وأوضح "أبو زهاد"، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أنه لا أحد يختلف مع البرنامح في محاوره الرئيسية، والتي تشمل في مقدمتها «بناء الإنسان» الذى أكد عليه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حلف اليمين الدستورية أمام البرلمان، مؤكدًا ضرورة وضع إطار زمني لتنفيذ جميع بنود البرنامج الحكومي حتى يستطيع مجلس النواب محاسبة الحكومة.

وقال إن البرنامج شمل تشغيل 3.6 مليون شاب خلال الأربعة سنوات وهو أمر قد يبدو صعبًا من حيث التنفيذ ويحتاج إلى بناء الآلاف من المصانع لتستوعب تلك العمالة، مضيفًا أن مصر ستشهد نهضة اقتصادية ضخمة في حالة تطبيق هذا البرنامج كما ذكره المهندس مصطفى مدبولي.

وأوضح "أبو زهاد" أن تركيز البرنامج على تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى أمر هام للغاية في ظل انجراف الكثير من الشباب إلى الجماعات الإرهابية، وكذلك التركيز على توفير الرعاية الصحية الشاملة، من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وبناء نظام تعليمي عصري يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية كلها أمور تصب في صالح المواطن المصري.

ترشيحاتنا

ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

في عيد ميلاده.. إدمان المخدرات يطارد هيثم شاكر

إقالة سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة فى أول أيام التظلمات.. صور

رئيس البرلمان: الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى.. ودول كثيرة تمنح جنسيتها..صور

السعودية تعلن نبأ سارا للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

بعد زواجها من أجنبي.. أبرز إطلالات مني هلا.. صور

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر

مستشفى قنا الجامعي يعيد أحشاء شاب بعد إصابته في حادث قطار

كارثة.. احذرى البيض الصيني منتشر فى الأسواق يسبب تلف المخ والتسمم الغذائى

البرلمان يقر منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بـ 7ملايين جنيه كحد أدنى..صور

تشترط الطول والوزن.. سيارة فى الجو تحميك من زحام الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة فى أول أيام التظلمات.. صور

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

فيديو

حضري غريبة الورود على طريقة غادة التلى
ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو
مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو
شاهد.. احتجاجات في فنلندا على زيارة ترامب
مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟