فرج عامر يطالب الحكومة ببتر لسان الآلة الإعلامية للإخوان

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات لغلق جميع مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وغيرها من وسائل الاعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التابعة لهذه الجماعة المارقة.





واتهم "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الحكومة الحالية والحكومات السابقة بالفشل فى التصدى للآلة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الارهابية محذرا من استمرار السياسات الحكومية الفاشلة فى التعامل مع هذا الملف الخطير مشيدا بالدور الكبير والفعال الذى تقوم به وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى التصدى لهذا الملف ولكن هذا الدور يتطلب من الحكومة بتر لسان الالة الاعلامية لجماعة الإخوان الارهابية وبتر كل من يتعاملون مع اعلام " الإرهابية " داخل مصر وخارجها.





وقال النائب محمد فرج عامر إن إعلام الارهابية كله كذب فى كذب وممول بمليارات الدولارات من الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوي الارهاب والارهابيين على اراضيها.





وقال "عامر" إن اكبر دليل على كذب وفجور اعلام الارهابية ماجاء فى تصريح مهم لمصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أعلن فيه أنه تلاحظ قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعى ببث مقطع فيديو مصور، يظهر خلاله أحد رجال الشرطة أثناء التجاوز ضد أحد سائقى سيارات الأجرة بمحافظة الإسكندرية، وتكبيله بالقيد الحديدى بالسيارة خاصة السائق .





وأضاف المصدر، أنه بالفحص تبين أن المقطع خاص بواقعة حدثت بتاريخ 23 يناير 2015، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية قبل الواقعة فى حينه، موضحا أن مثل تلك الشائعات دأبت بعض المواقع على ترويجها للإيحاء بوقوعها فى الفترة الحالية بهدف إثارة الرأى العام.





وتساءل "عامر": لماذا تصمت الحكومة على مثل هذه الشائعات الخطيرة؟، مطالبا باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولى لمجلس النواب للرد عليه بشأن هذا الملف العاجل والخطير.





وحذر النائب محمد فرج عامر من التهاون مع هذا الملف خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،سواء المشروعات القومية الكبرى التى تتم فى جميع انحاء البلاد او مايتعلق بنجاحات مسيرة الإصلاح الاقتصادى او بناء وتثبيت جميع أركان الدولة المصرية اضافة الى قدرة ونجاح بواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى مواجهة الارهاب والارهابيين من خوارج هذا العصر.



