مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو

أثار قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الذي بموجبه يتم بجميع مستشفيات الجمهورية إذاعة السلام الجمهوري يعقبه قسم الأطباء يوميًا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى، جدلا واسعا في الشارع وبين المواطنين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض، بجانب سخرية البعض من القرارات المفاجئة العجيبة من قبل بعض المسئولين، وأبدى عدد كبير منهم اعتراضا على القرار.



عدسة "صدى البلد" التقت عددا من المواطنين لاستطلاع آرائهم بشأن قرار السلام الجمهورى وقسم الأطباء بالمستشفيات.



قال أحد الأطباء إن القرار ليس له أي داعٍ، فالأطباء ليسوا بحاجة لسلام جمهوري لإثبات وطنيتهم وانتمائهم للبلاد، مشيرا إلى أن بعض التخصصات تمنع غياب الطبيب عنها ولو لدقائق.



وسخر أحد المواطنين من القرار قائلا: "مش محتاجين نشيد وطني عشان نبين انتمائنا للبلد"، مشيرا إلى أن المستشفيات بحاجة إلى العديد من القرارات الهامة والاهتمام بالمنظومة الصحية وتطويرها.



فيما تساءل محمد أحمد، أحد المواطنين: "هل هناك جدوى ومنفعة من تطبيق هذا القرار"، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك جدوى فمن الأفضل تطبيقه وإلا يجب عدم تضييع الوقت في قرارات لا جدوى منها.



وأشارت نهى أحمد إلى أن إذاعة السلام الجمهوري في المستشفيات تضيع وقت الأطباء الذين هم في أمس الحاجة إليه للعناية بمرضاهم، مؤكدة أن هناك أقساما مثل الطوارئ والعناية المركزة يستحيل تطبيق القرار بها.



يذكر أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زياد بررت القرار بأنه يعزز قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفةً أن بث القسم يذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان.