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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات بالزقازيق

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:17 م
القبض
القبض
وائل شاهين - محمد الطحاوى
ألقى ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية القبض على تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع خطف حقائب السيدات والهواتف المحموله وجار العرض علي النيابة العامة.

تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ضبط كل من "جوده .ع.ج.ا " 15 عاما عاطل ومقيم كفر الحمام مركز الزقازيق و" عبدالحميد .ا.ع " 19 عاما عاطل ومقيم كفر الحمام – مركز الزقازيق و"فارس .ع.م.ح." 15 عاما عاطل ومقيم كفر الحمام مركز الزقازيق والسابق اتهامه فى القضيه رقم 3157/2017 جنايات قسم القنايات ( مخدرات ) ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى خطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة . 

عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمحل اقامتهم وأماكن ترددهم بعدة مأموريات، وبمناقشتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع خطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة .


وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين بأماكن اخفائها وبيعها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وقدموا ما يفيد ذلك.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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