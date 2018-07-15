ويدودو يدعو زعيمي الكوريتين لافتتاح دورة الألعاب الآسيوية

وفي حفل الافتتاح، من المتوقع أن يجتمع 100 مندوب من كلتا الكوريتين تحت راية واحدة، ومن المتوقع أن تشغل الأغنية الشعبية الكورية "أريرانغ" ، النشيد غير الرسمي لكوريا، في احتفالات كلما فاز أي فريق مشترك.





كما وافق المجلس الأوليمبي الآسيوي على اقتراح من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية حول تشكيل فرق مشتركة في كرة السلة النسائية والتجديف ورياضة ركوب الكنو.





دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية رسميا لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا الشهر المقبل، وفقا لما ذكره مسئول حكومي إندونيسي اليوم، الأحد.وقال سكرتير مجلس الوزراء الإندونيسي، برامونو انونج، لوكالة أنباء كيودو، إن خطابات دعوة رسمية أرسلت إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن يوم الجمعة.وقال برامونو إنه لم يتم الرد حتى الآن على قبول الدعوات، وستقام دورة الألعاب الآسيوية التي تعتبر ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد الأولمبياد في الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر في جاكرتا.وتعد إندونيسيا واحدة من عدد قليل من الدول ذات العلاقات الطويلة مع بيونج يانج، التي تصل إلى الصداقة بين الرئيس الإندونيسي السابق سوكارنو وزعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي.