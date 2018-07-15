الزراعة: حملات مكثفة لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها

أكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور محمد عبدالمجيد أن هناك حملات مكثفة تجري حاليا على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيعها لضبط المغشوش والمهرب والمحظور تدوالها بالأسواق وغير المصرح به من قبل وزارة الزراعة.



وقال عبدالمجيد - في تصريح اليوم /الأحد/ - إنه يجري حاليا تنفيذ البرنامج الوطني لتقصي ورصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية وفقا للخطه المعتمدة.



وأضاف أن المستهدف - في نهاية هذا العام - تأهيل خمسة آلاف مطبق للاستخدام الآمن للمبيدات، مشيرا إلى أن عدد المطبقين الذين حصلوا على البرامج التدريبية وصل إلى 2300 مطبق.