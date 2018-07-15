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حوادث

ضبط 80 قطعة أثرية عثر عليها منقبون أسفل منزل قديم بالإسكندرية

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:10 م
قطعة أثرية
قطعة أثرية
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على صاحب منزل قديم خالٍ من السكان بمنطقة غربال لقيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار أسفل المنزل وعثرت عند مداهمته على 80 قطعة فخارية يُشتبه في كونها أثرية، وتم ضبط أدوات الحفر "سلم حبل - 2 كوريك - 2 مطرقة - أزميل - حبل - رأس حجاري".

وردت معلومات لمباحث قسم محرم بك بقيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار شارع جمال الدين الشيال منطقة غربال.

وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته 100 متر مربع تقريبًا مكون من طابق أرضي (خالٍ من السكان) وثلاثة طوابق علوية (مأهولة بالسكان)، ملك "ع. م"، ووجود حفرة بإحدى غرف الطابق الأرضي قطرها متر وعمق 5 أمتار تقريبًا، وعُثر بالغرفة على 80 قطعة فخارية يُشتبه في كونها أثرية وتم ضبط أدوات الحفر "سلم حبل - 2 كوريك - 2 مطرقة - أزميل - حبل - رأس حجاري".

تم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحي وسط وهيئة الآثار بالإسكندرية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد القائمين على أعمال الحفر وضبطهم.

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