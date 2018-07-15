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طقس الغد حار نهارا والعظمى بالقاهرة 37

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:57 ص
الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
ا ش ا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
وسط الدلتا 24 36
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 25 31
السلوم 22 33
سيوة 24 38
بورسعيد 25 34
دمياط 25 34
العريش 23 35
رفح 22 35
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 36
رأس سدر 26 38
نخل 20 37
نويبع 27 35
طابا 22 33
كاترين 19 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 27 39
الغردقة 29 38
مرسى علم 29 36
الفيوم 26 37
بنى سويف 25 37
المنيا 23 37
أسيوط 25 37
سوهاج 25 37
قنا 26 38
الأقصر 25 39
أسوان 27 39
أبوسمبل 27 39
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 26 40
ابو رماد 27 39
راس حدربة 28 38
حلايب 28 38

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