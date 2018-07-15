رئيس مركز سمالوط يتابع أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي.. صور

تابع مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي بمدينة سمالوط والذي يربط بين منطقة شرق النيل بالغرب بطول 24 كيلو مترا وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.





قال رئيس المركز، انه جار حاليًا العمل بالأعمدة بطول مسار الكوبري مشيرًا إلى أن إنشاء الكوبري له أهمية إستراتيجية حيث سيساهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على ارض المحافظة.



