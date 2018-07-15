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محافظات

رئيس مركز سمالوط يتابع أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي.. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:01 م
كوبري النيل العلوي
كوبري النيل العلوي
أيمن رياض
تابع مدحت القاضي رئيس مركز سمالوط بالمنيا، أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي بمدينة سمالوط والذي يربط بين منطقة شرق النيل بالغرب بطول 24 كيلو مترا وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

قال رئيس المركز، انه جار حاليًا العمل بالأعمدة بطول مسار الكوبري مشيرًا إلى أن إنشاء الكوبري له أهمية إستراتيجية حيث سيساهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على ارض المحافظة.

والتقى رئيس المركز خلال جولته بعدد من المهندسين بالشركة المنفذة للأعمال الإنشائية للكوبري حيث اطمأن على حسن سير العمل وعدم وجود اى معوقات تعترضهم، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه .
رئيس مركز سمالوط يتابع أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي.. صور
رئيس مركز سمالوط يتابع أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي.. صور
رئيس مركز سمالوط يتابع أعمال إنشاء كوبري النيل العلوي.. صور

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