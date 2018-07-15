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كأس العالم

مغادرة الفوج الثاني لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:49 م
صدى البلد
ا ش ا
غادر القاهرة اليوم الأحد الفوج الثاني للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب، والتي تقام بالجزائر يوم الخميس القادم وتستمر 10 أيام.

يضم الفوج 23 شخصا هم 3 إداريين و5 أطباء بالإضافة إلى فريق كرة الطائرة آنسات.

وكان الفوج الأول للبعثة قد غادر يوم الخميس الماضي..وتشارك مصر في هذه الدورة ببعثة مكونة من 370 فردًا منهم 150 لاعبا و115 لاعبة و69 إداريا ومدربا وطبيبًا.

يشارك في هذه الدورة حوالي 3 آلاف رياضي ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما يمثلون 54 بلدًا أفريقيًا.

وكانت المغرب قد نظمت الدورة الأول، في حين نظمت بتسوان الدورة الثانية وفازت بها مصر.

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