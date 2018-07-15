نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه للمرة الثانية تعلن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويكون الإمام الأكبر الدكىتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خارج البلاد، ويهنئ الأوائل تليفونيا.



وقال شومان، فى المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بمشيخة الأزهر: "إننا ندرس تعميم الورقة الامتحانية "البوكليت" والخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، على المرحلتين الابتدائية والإعدادية"، منوهاب أن جوائز الطلاب الأوائل ستكون مجزية ولكن ليس فيها رحلات حج نظرا لصعوبتها حاليا وضيق الوقت فى إجراءاتها.



وذكر أن مواجهة المخالفات تواجه بكل شدة وصرامة، منوها بأن بعض أساتذة المعاهد الأزهرية مازالوا يعتقدون أن المساعدة على الغش فيها خير للطلاب، مؤكدا أن عقوباتهم تكون حاسمة وكبيرة.

