ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:07 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه للمرة الثانية تعلن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويكون الإمام الأكبر الدكىتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خارج البلاد، ويهنئ الأوائل تليفونيا.

وقال شومان، فى المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بمشيخة الأزهر: "إننا ندرس تعميم الورقة الامتحانية "البوكليت" والخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، على المرحلتين الابتدائية والإعدادية"، منوهاب أن جوائز الطلاب الأوائل ستكون مجزية ولكن ليس فيها رحلات حج نظرا لصعوبتها حاليا وضيق الوقت فى إجراءاتها.

وذكر أن مواجهة المخالفات تواجه بكل شدة وصرامة، منوها بأن بعض أساتذة المعاهد الأزهرية مازالوا يعتقدون أن المساعدة على الغش فيها خير للطلاب، مؤكدا أن عقوباتهم تكون حاسمة وكبيرة.

ترشيحاتنا

الشرقية للدخان تخفض أسعار منتجاتها من السجائر

المصري يكشف موقف الكعبي من مباراة نهضة بركان

مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار بمبنى في غزة

وزير الشباب: بطولة للرماية بمطروح.. واستاد دولي في العلمين.. صور

نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية.. 63.81% نسبة النجاح

نجم الإسماعيلي مهاجما خالد عبد العزيز: أحد أسباب مشكلات الرياضة المصرية

الفلك: الشمس تتعامد على الكعبة في اتجاه القبلة بدقة متناهية

شبكة اتصالات أرضية تمتد من جنوب إفريقيا إلى مصر بطول 60 ألف كم

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

حادث تصادم محرج خلال عرض عسكري أمام الرئيس الفرنسي.. فيديو

تصريحات نارية للصحف الفرنسية بشأن نهائى كأس العالم أمام كرواتيا

هنا الزاهد: ارتداء الحجاب وراء قبولي المشاركة في مسلسل أيوب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

حقائب يد من الخرز تصميم دنيا على.. صور

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

فيديو

مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية
حادث تصادم محرج خلال عرض عسكري أمام الرئيس الفرنسي.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟