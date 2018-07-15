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محافظات

إزالة 279 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:22 م
إزالة
إزالة
أيمن رياض
أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 279 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 63 فداناً و10 قراريط و13 سهماً، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظّمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال المهندس عبد العاطي صديق، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 71 حالة تعد بمركز مغاغة بمساحة 27 فدانا و 19 قيراطا و18 سهما وإزالة 19 حالة بمركز بني مزار بمساحة 20 قيراطا و6 أسهم و51 حالة بسمالوط بمساحة 18 فدانا و17 قيراطا و13 سهما و 4 حالات في أبوقرقاص بمساحة 9 قراريط و6 أسهم و46 حالة بملوي بمساحة 12 فدانا و14قيراطا و6 أسهم و83 حالة بمركز دير مواس بمساحة 2 فدان و 20 قيراطا و 12 سهما، بالإضافة إلي 5 حالات إصلاح زراعي بمساحة 5 قراريط.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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