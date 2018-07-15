ايتيدا : فتح باب الالتحاق بمنحة إعداد المدربين في مجال شبكات الألياف الضوئية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فتح باب التقدم والتسجيل بمنحة إعداد المدربين (TOT) في مجال شبكات الألياف الضوئية.
وذكر بيان لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم أن المنحة ستعقد في مقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.
يأتي ذلك في ضوء المشروعات القومية الكبرى المستهدف تنفيذها والتي تم وضع التصور العام لبنيتها الأساسية الذكية بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية ومكوناتها ونظرًا لما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى توفير كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في إنشاء ومد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئي.
وخصص المعهد القومي للاتصالات رابطا للتسجيل وللاستفسارات عن المنحة www.nti.sci.eg/fibertot/overview.html وذلك بالإضافة إلى البريد الالكتروني [email protected] والخط الساخن 16248 حيث يبدأ التسجيل على الموقع اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 13 يوليو ولمدة أسبوعين.
ويتم خلال المنحة اكتساب المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية في مجال الألياف الضوئية وتطوير مهارات متقدمة في عملية إنشاء وتركيب المعدات ومد وتركيب وتشغيل شبكات الألياف الضوئي حيث سيتم اختيار 20 متدربا من خريجي الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة في مجالي الاتصالات والحاسبات ويفضل من لهم خبرة سابقة في مجال التدريب.
ويتم التعاقد مع المدربين بعد إتمام المنحة وحصولهم على الشهادات الدولية المعتمدة، لتأهيل وتدريب 1500 من الفنيين المصريين كمرحلة أولى للبرنامج التدريبي المتخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.
ويمثل التدريب في مجال الألياف أحد محاور استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو تطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات الدولة؛ ودعم المشروعات القومية المستهدف إنشاءها والمعتمدة بكثافة على شبكات الألياف الضوئية.
ومن خلال خلق قاعدة من الكوادر المهنية والفنية المتخصصة بمجال الألياف الضوئية سيتم الاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل المتميزة وإشراك الشباب في تحقيق التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات في عام 2016 بشأن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.
وذكر بيان لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم أن المنحة ستعقد في مقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.
يأتي ذلك في ضوء المشروعات القومية الكبرى المستهدف تنفيذها والتي تم وضع التصور العام لبنيتها الأساسية الذكية بالاعتماد على شبكات الألياف الضوئية ومكوناتها ونظرًا لما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى توفير كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في إنشاء ومد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئي.
وخصص المعهد القومي للاتصالات رابطا للتسجيل وللاستفسارات عن المنحة www.nti.sci.eg/fibertot/overview.html وذلك بالإضافة إلى البريد الالكتروني [email protected] والخط الساخن 16248 حيث يبدأ التسجيل على الموقع اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 13 يوليو ولمدة أسبوعين.
ويتم خلال المنحة اكتساب المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية في مجال الألياف الضوئية وتطوير مهارات متقدمة في عملية إنشاء وتركيب المعدات ومد وتركيب وتشغيل شبكات الألياف الضوئي حيث سيتم اختيار 20 متدربا من خريجي الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة في مجالي الاتصالات والحاسبات ويفضل من لهم خبرة سابقة في مجال التدريب.
ويتم التعاقد مع المدربين بعد إتمام المنحة وحصولهم على الشهادات الدولية المعتمدة، لتأهيل وتدريب 1500 من الفنيين المصريين كمرحلة أولى للبرنامج التدريبي المتخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.
ويمثل التدريب في مجال الألياف أحد محاور استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو تطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات الدولة؛ ودعم المشروعات القومية المستهدف إنشاءها والمعتمدة بكثافة على شبكات الألياف الضوئية.
ومن خلال خلق قاعدة من الكوادر المهنية والفنية المتخصصة بمجال الألياف الضوئية سيتم الاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل المتميزة وإشراك الشباب في تحقيق التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات في عام 2016 بشأن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتطوير القدرات الفنية والمهنية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.