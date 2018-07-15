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روماتيه: هذا هو الوقت المناسب لاستثمار فرنسا في مصر

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:20 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، إن الاقتصاد المصري تحسن بصورة كبيرة، وإنه أصبح أقوى مما كان عليه سابقًا.

وأضاف "روماتيه"، في لقاء لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، صباح اليوم، الأحد، أن هذا هو الوقت المناسب لوجود الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر.

وأكد أن مصر سوق كبيرة تحتوي على 100 مليون نسمة، وهناك مشروعات عديدة كبرى تنجزها مصر حاليًا.

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