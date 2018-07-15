أحمد ياسر ريان يخوض مرانا منفردا بالأهلي

خاض أحمد ياسر ريان؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم، الأحد، قبل مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الأهلي بالإسكندرية؛ وذلك بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.



وحصل اللاعب على إذن من محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للغياب عن مران غير المقيدين أفريقيا لارتباطه بأداء الامتحانات.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة تاونشيب البتسواني بعد غد، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.