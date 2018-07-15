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كأس العالم

محاضرة فنية لكارتيرون مع لاعبي الأهلي

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:21 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق اليوم، الأحد، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية؛ لدراسة فريق تاونشيب البتسواني المقرر مواجهته مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص كارتيرون على مشاهدة مباراتي تاونشيب البتسواني أمام كمبالا سيتي الأوغندي والترجي التونسي مع الجهاز المعاون عدة مرات لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.

ويسعى كارتيرون خلال المحاضرة إلى شرح خطة المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب؛ وفقا لأسلوب اللعب وخطة المباراة مع التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية المنتظر تطبيقها خلال اللقاء.

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