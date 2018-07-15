ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مؤتمر الأهلي الصحفي لمباراة تاونشيب غداً الخامسة مساء

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:14 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يعقد مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين، بحضور كل من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، وكابتن الفريق حسام عاشور، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.

يأتي المؤتمر وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي للحديث عن مباراة الأهلي مع تاونشيب والإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة باللقاء.

ويعقب المؤتمر انطلاق مران الفريق في السادسة مساء على استاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران.

ويستعد الأهلى لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا مساء بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

أمن الإسكندرية يكشف غموض العثور على محام مقتولا في مكتبه

شبكة اتصالات أرضية تمتد من جنوب إفريقيا إلى مصر بطول 60 ألف كم

المرور: ازدحام بالطريق الدائري بسبب تصادم سيارتين.. فيديو

أنغام تقضي إجازة الصيف مع ابنها وأصدقائه بالساحل الشمالي.. صور

فيديو جراف .. أسعار الذهب في مصر اليوم

مقتل شخصين وإصابة آخر في انفجار بمبنى في غزة

رئيس الفيفا : كأس العالم غيرت النظرة لروسيا

مانشستر سيتي أكثر الأندية استفادة من كأس العالم

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد في حالة واحدة

موعد نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

القبض على إعلامية مغربية بتهمة التجسس في بلجيكا

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

حقائب يد من الخرز تصميم دنيا على.. صور

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

فيديو

مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية
حادث تصادم محرج خلال عرض عسكري أمام الرئيس الفرنسي.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟