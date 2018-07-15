مؤتمر الأهلي الصحفي لمباراة تاونشيب غداً الخامسة مساء

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يعقد مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين، بحضور كل من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، وكابتن الفريق حسام عاشور، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.





يأتي المؤتمر وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي للحديث عن مباراة الأهلي مع تاونشيب والإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة باللقاء.





ويعقب المؤتمر انطلاق مران الفريق في السادسة مساء على استاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران.



