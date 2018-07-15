شاهد.. شرطيتان تجريان قرعة لاعتقال فتاة

فيما أعلن راستي جرانت، قائد إدارة شرطة روزويل، في البيان: "استوقفتنى استهانة أي من أفراد إنفاذ القانون بعملية اتخاذ قرار في شيء مهم مثل اعتقال شخص"، وأضاف أن تحقيقا بدأ وتم إعطاء الشرطيتين إجازة إدارية.





أوقفت الشرطة الأمريكية شرطيتين عن العمل، لقيامهما بقرعة لحسم الجدل بينهم في شأن فتاة كانت تقود سيارتها وتجاوزت السرعة المسموح بها بالمنطقة.وقامت الشرطيتان بوقف الفتاة البالغة 24 عامًا، حيث كانت تقود سيارتها بسرعة وصلت إلى 130 كيلو مترا على طريق زلق، كي تلحق بعملها في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا، بحسب ما نقلت "رويترز".ووقفت الشرطيتان تتناقشان ما إذا كانتا تمنحان الفتاة مخالفة لتجاوز السرعة أم تعتقلاها بسبب القيادة الطائشة، لتتفق الاثنتان على استخراج عملة معدنية وإجراء قرعة لحسم الجدل بينهم ومعرفة ما عليهما فعله.وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون، أن الشرطية كورتيني براون استخدمت تطبيقا للقرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول، وجاءت نتيجة القرعة بتحرير محضر ضد الفتاة، وظهر الثنائي وهما يضحكان عند بدئهما في تحرير الاتهامات، واستغلت الفتاة هذا الفيديو لإسقاط كل الاتهامات الموجهة إليها في المحكمة.