غداً.. مؤتمر الجهاز الفني لفريق تاونشيب ببرج العرب

يعقد الجهاز الفني لفريق تاونشيب بطل بتسوانا، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب في الثامنة والنصف مساء غدٍ الاثنين، بحضور المدير الفني الصربي «نيكولا كافازوفيتش» وكابتن الفريق، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي.





ويعقب المؤتمر الصحفي انطلاق مران تاونشيب في التاسعة مساء على استاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران.



