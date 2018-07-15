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كأس العالم

غداً.. مؤتمر الجهاز الفني لفريق تاونشيب ببرج العرب

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:20 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعقد الجهاز الفني لفريق تاونشيب بطل بتسوانا، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة مؤتمرات استاد برج العرب في الثامنة والنصف مساء غدٍ الاثنين، بحضور المدير الفني الصربي «نيكولا كافازوفيتش» وكابتن الفريق، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي.

ويعقب المؤتمر الصحفي انطلاق مران تاونشيب في التاسعة مساء على استاد برج العرب، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من المران.

ويستعد الأهلى لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا مساء بعد غدٍ الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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