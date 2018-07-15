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كأس العالم

إقالة سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:47 م
سامبولى المدير الفنى
سامبولى المدير الفنى لمنتخب الإرجنتين
ا ش ا
ذكرت قناة (تي واي سي) الأرجنتينية أن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قرر إقالة خورخى سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

وأضافت القناة أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني اجتمع مع سامباولي واتفقا على إنهاء مهمته مع الفريق، خلال اليومين المقبلين، مع تخفيض قيمة الشرط الجزائي.

وأوضحت القناة التلفزيونية أن المدرب الأرجنتيني سيحصل على مليوني دولار، بدلًا من 8 ملايين.. مشيرة إلى أنه سامباولي يعيش ساعاته الأخيرة كمدرب للمنتخب الأرجنتيني.

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