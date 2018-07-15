تنسيق الثانوية العامة 2018.. تعرف على مصروفات كليات الجامعة البريطانية بمصر

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري لطلاب الثانوية العامة، بمرحلة تنسيق الثانوية العامة 2018 للقبول بالجامعات، المصروفات الدراسية للجامعة البريطانية في مصر والتي تضم 9 كليات،وذلك بالعام الجامعي الجديد 2018 /2019.





80 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 40 ألف جنيه لكلية طب الأسنان.

60 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل 30 ألف جنيه لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية.

60 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل 30 ألف جنيه لكلية كلية الإعلام.

75 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والثاني 38 ألف جنيه، لكلية الهندسة.

75 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والثاني 38 ألف جنيه، لكلية الصيدلة.

50 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، في كل فصل دراسي 25 ألف جنيه، لكلية الحاسبات وعلوم الكمبيوتر.

57 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، في الفصل الدراسي الأول 28 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 29 ألف جنيه، لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

57 ألف جنيه.. مقسمة على فصلين دراسيين، في الفصل الدراسي الأول 28 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 29 ألف جنيه، كلية الحقوق.