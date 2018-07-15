أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الاحد؛ حيث تراوح سعر كيلو الطماطم مابين بين 2.5 و3.9 جنيه والبطاطس بين 3.5 و4.75 جنيه بزيادة 10 قروش والبصل بين 2.75 و 3.75 جنيه والكوسة بين 6 و8 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.



أما الباذنجان البلدي فتراوح بين 1.5 و3 جنيهات والفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات والملوخية بين 1.25 و2.25 جنيه والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.



واستقرت أسعار الفاكهة فتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 2 و3 جنيهات، الليمون البلدي بين 9 و14 جنيهًا، العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات، التفاح البلدي بين 9 و13 جنيهًا، المانجو العويس بين 10 و20 جنيها، المانجو البلدي بين 6 و9 جنيهات، وسجلت المانجو السكري ما بين 9 و14 جنيها.