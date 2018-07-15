انفوجراف.. تنسيق الثانوية العامة 2018.. مصروفات كليات جامعة فاروس الخاصة

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري لطلاب الثانوية العامة، قائمة بالمصروفات الدراسية لجامعة فاروس الخاصة بالعام الجامعي الجديد 2018 /2019، والتي تحتوي 11 كلية، وذلك للفصل الدراسي الواحد.





39.000جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

45.000 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية طب الأسنان

27.000 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الهندسة لمجموع أعلى من 85%

28.000جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الهندسة لمجموع أقل من 85%

22.00 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية العلوم المالية والإدارية

21.000 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية اللغات والترجمة

16.290 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية أعلى من 70%

17.500جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية أقل من 70%

17.000 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية السياحة وإدارة الفنادق أعلى من 70%

18.500 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية السياحة وإدارة الفنادق أقل من 70%

31.000جنيه لكل فصل دراسي.. كلية العلاج الطبيعي

21.500جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الإعلام وفنون الاتصال

25.000 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية العلوم الطبية التطبيقية

25.000 جنيه لكل فصل دراسي.. كلية الفنون والتصميم



