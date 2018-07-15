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كأس العالم

وست هام يضم اندرسون من لاتسيو في صفقة قياسية للنادي

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:51 م
أندرسو ن
أندرسو ن
رويترز
قال وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه ضم لاعب الوسط المهاجم فيليبي أندرسون من لاتسيو بعقد لأربع سنوات في صفقة قياسية للنادي.

وأصبح أندرسون البالغ من العمر 25 عاما، الذي خاض مباراة واحدة مع منتخب البرازيل، سابع لاعب يضمه المدرب مانويل بليجريني استعدادا للموسم الجديد وذكرت سكاي سبورتس أن وست هام سيدفع 35 مليون جنيه استرليني (46.31 مليون دولار) بشكل مبدئي وقد ترتفع قيمة الصفقة إلى 42 مليون جنيه استرليني.

وأبلغ أندرسون موقع وست هام على الانترنت "وست هام يمتلك تراثا ضخما، ولعب الكثير من اللاعبين العظماء هنا مثل بوبي مور وكارلوس تيفيز و(باولو) دي كانيو".

وقال النادي إن "القدرات الابداعية التي لا شك فيها" لأندرسون كانت العامل الأساسي في قرار وست هام بالتعاقد معه.

وقال ماريو هوسيلوس مدير كرة القدم في بيان "نؤمن بأننا تعاقدنا مع أحد أهم المواهب في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف "أظهر فيليبي مستوى رائعا من الأداء في لاتسيو خلال المواسم الأخيرة ونعتقد أنه سيجلب الآن هذه الجودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز. إنه لاعب يلائم كثيرا أسلوب مانويل بليجريني".

وسيبدأ وست هام، الذي احتل المركز 13 الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد ضد ليفربول في 12 أغسطس

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