طلب إحاطة لتحويل مسار رحلة العائلة المقدسة إلى برنامج سياحى متكامل



قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزراء السياحة والثقافة والآثار، وذلك لتحويل مسار رحلة العائلة المقدسة إلى برنامج سياحى متكامل يدخل فى المنافسة العالمية أسوة بالمزارات الدينية فى ايطاليا ، والتى تعتبر مصر أولى منها.



وأكد خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اننا يجب ان نعمل على تحويل قبله السياحة الدينية المسيحية من الفاتيكان والتى تعتبر مركز إشعاع للمسيحيين إلى مصر ، والتى يوجد بها مزار سياحى دينى هو مسار العائلة المقدسة.



وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى "أننا لدينا اثار والأدوات التى تجعل مصر على مصف الدول السياحية سواء من خلال السياحة الدينية أو الأثرية أو العلاجية".



