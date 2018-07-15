انعقاد ملتقى المسؤلية المجتمعية فى مدن القناة ببورسعيد

أكد هاني النادي مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة قناة السويس للحاويات نجاح الشركة من منطلق إستمرارا لدورها الرائد في العمل المجتمعي ومساهمتها القوية في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وكراعى بلاتينى لملتقى المسئولية المجتمعية للشركات مايو 2018 بالقاهره فى عقد دورته الثانيه سبتمبر المقبل بمحافظة بورسعيد، من خلال دورها المجتمعى ورؤيتها فى وضع محافظة بورسعيد كأحد قاطرات التنمية تماشيًا مع رؤية 2030 .



وأوضح النادي أن الدعوة من قبل شركة قناة السويس للحاويات لتنظيم الملتقى المقبل للمسئولية المجتمعية ببورسعيد تأتى انطلاقًا من علاقتها الوطيدة مع أبناء بورسعيد ودورها الممتد لسنوات في تنمية المجتمع ، في قطاعات التعليم والصحة والبيئة، وقد أصبح لدى الشركة خبرات متراكمة ومعرفة دقيقة بإحتياجات المحافظة والدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات.



شدد النادي أن قناة السويس للحاويات ترى أن المسئولية المجتمعية للشركات لم تصبح رفاهية كما أنها لم تعد مجرد مساهمات مالية توفرها الشركات لقطاعات معينة أو لجمعيات خيرية، لكن الأمر بات يتطلب مزيدًا من الجهد والبحث والتدقيق لمعرفة الاحتياجات الحقيقية المحيطة، ومن التعاون مع الهيئات الحكومية لتنمية المجتمع في مختلف القطاعات، حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها بفاعلية.



أكد النادي ان الشركة وإدارتها المستمره على التطوير وبذل مزيد من الجهود لتنمية المجتمع بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء ولذا تم وضع الإستثمار فى الايدى العاملة كهدف رئيسي من خلال صقل المهارات العلمية والتدريبية ومن خلال مبادرة "تعليم أفضل .. مستقبل أفضل" التى اطلقتها الشركة 2007 ايمانًا منا بأهيمة التعليم وبالشراكه مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى أطلقت الشركة برنامج (P.T.I) و الذى يعمل على تأهيل واعداد الكوادر المتخصصة فى مجال النقل واللوجيستيات على أعلى المستويات مستفيد منه ما يقرب من 600 متدرب متخصص خلال الاعوام السابقة انخرطوا الى سوق العمل وتم تعين ما يقرب من 25% منهم بالشركة.



وشدد على أن الشركة تتخذ ثلاثة أولويات رئيسية لعملها المجتمعي وهي التعليم والصحة والبيئة وذلك لاعتبار هذه القطاعات هي الأكثر فاعلية في تنمية المجتمع وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير مستقبل أفضل لهم.



وفي ذات السياق علق لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، على هذا الحدث قائلا "إن سعي شركة قناة السويس للحاويات لرعاية وتنظيم الملتقى للمسئولية الاجتماعية للشركات يأتي من حرصها الدائم على تعزيز الجهود المبذولة لتنمية المجتمع المصري وريادتها في مجال المسئولية الاجتماعية".مضيفًا أن المحطة حصلت على المركز الأول بين أكثر 65 محطه من حيث معدلات الآداء بين محطات الشركة الأم حول العالم لعام 2017 وهو ما يعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة على مدار العام والاعوام السابقة .



وأكد لارس فى نهايه تصريحاته تطلعه لانعقاد الملتقى بمحافظة بورسعيد لما سيسفر عنه من نتائج تخدم محاور التنمية المختلفة للمحافظة ليكون نقطة انطلاق حقيقية لمشاركة جميع أطراف مثلث التنمية.



جدير بالذكر أن شركة قناة السويس للحاويات حرصت على أن تكون لها الريادة في إنشاء أول مدرسة ثانوي عام مشترك لأهالي قرية بالوظة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء والتي تخدم 10 قرى حولها بقدرة استيعابية تصل الى 450 طالبا وطالبة، بالاضافة لحرص الشركة ومن خلال ملف التعليم على تطوير عدد من المدارس وتطوير الأنشطة بها.

