فوائد في الشوفان للحامل.. أبرزها منع تشوهات الجنين

يحتوي الشوفان على العديد من المكوّنات الغذائية ذات القيمة العالية؛ فهو غنيّ بمعادن نادرة كالسيلينيوم، والمنجنيز، والزنك، والماغنيسيوم، كما يحتوي على فيتامين أ " البيتا كاروتين "، وفيتامين ب1 وب2 وب3 وب6، وفيتامين هـ، إضافةً إلى أنّه من أكثر الحبوب احتواءً على البروتينات النباتية كذلك، فهو يحتوي على نسبة جيّدة من السعرات الحراريّة، ومجموعة من الدهون غير المشبعة والأحماض الأمينيّة المفيدة للجسم، إضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية .





لذلك قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، فوائد الشوفان للمرأة الحامل، وعدد بعضها فى الآتى:





*يمنع إصابة المرأة الحامل بفقر الدم " الأنيميا" الناتج عن تغذيتها المضاعفة للجنين؛ فالشوفان يحتوي على معادن وفيتامينات هامة ومفيدة .





*يعالج مشاكل الجهاز الهضمي والتي غالبًا ما ترافق المرأة في فترة الحمل؛ فهو يحتوي على ألياف تسهّل عملية الهضم، وتمنع الإمساك والمغص والغازات .





* يمدّ المرأة الحامل بالطاقة اللازمة لها لغناه بالنشويّات المعقدة .





* يمنع تشوّهات الجنين أثناء الحمل لاعتباره مصدرًا أساسيًّا لحامض الفوليك.



