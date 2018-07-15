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تعليم

11 معلومة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:36 م
الكلية المصرية الصينيه
الكلية المصرية الصينيه للتكنولوجيا
أنجي هيبة
أعلن الدكتور ناصر مندور عميد الكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، عن 11 معلومة تهم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، وهي:

١_ إن الكلية إحدى الكليات التابعة لجامعة قناة السويس وليست كلية خاصة ولا تتبع جامعة أهلية والكلية مقرها فى الإسماعيلية فى الجامعة القديمة، وتبلغ مدة الدراسة بها اربعة سنوات تمنح بكالوريوس تكنولوجي معترف به من المجلس الاعلى للجامعت المصرية ومن كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٢_ يوجد ثلاثة تخصصات بالكلية هى تكنولوجيا الاتصالات communication technology، تكنولوجيا الإليكترونيات electronics technology، تكنولوجيا الميكاترونيك mechatronics technology.

٣_ هناك اختبار قدرات بالكلية بعد الترشيح من مكتب التنسيق، يكون امتحان القدرات فى اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب الالى بالاضافة الي المقابلة الشخصيه.

٤_الكلية بالمصروفات تتراوح بين ١١ الى ١٥ الف جنيه للعام الجامعى مقسمة على دفعتين، دفعة كل ترم.

٥_هناك منح دراسية للطلاب المتفوقين والأعلى مجموعا بدرجات الثانوية العامة، يحتفظ بها الطالب طوال فترة دراسته بالكلية بشرط استمرار التفوق الدراسى للطالب بحيث لا يقل تقديره عن جيد جدا.

٦_الدراسة باللغة الانجليزية بالنظام الفصلى وليست الساعات المعتمده.

٧_تستقبل الكلية ٩٠ طالب وطالبه فقط من شعبتى علمى رياضه وعلمى علوم حسب التنسيق.

٨_الكلية تعتمد فى لائحتها الدراسية على الجانب العملى واكساب الطلاب للمهارات العملية بواقع ٦٠- ٧٠ فى المائة من لائحة الكلية.

٩_يمنح الطلاب درجة البكالوريوس التكنولوجي وليس الهندسة ولا تتبع لنقابة المهندسين.

١٠_مبانى الكلية والبنية التحتيه والمعامل والورش والمساحات الخضراء واستراحات الطلاب على اعلى ما يكون من الجودة.

١١_الطلاب المقبولين لهم الحق فى فرص السكن بالمدينه الجامعية للطلاب كغيرهم من الطلاب بباقى كليات الجامعه.
11 معلومة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا
11 معلومة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا
11 معلومة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا
11 معلومة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا
11 معلومة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية للمصرية الصينية للتكنولوجيا

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