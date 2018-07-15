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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:42 م
اجتماع
اجتماع
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان الدولة تهتم فى هذه المرحلة بإعادة بناء شخصية المواطن المصرى، لافتا إلى أن المعلمين هم رسل علم وقيمة وقامة يؤدون رسالة سامية تجاه ابنائنا الطلاب ولابد ان يكون قدوة للطالب فى كل التصرفات لاسيما اننا نسعي الي تحصين اولادنا وغرس فهم حب الوطن عن طريق المعلم والمدرسة. 

جاء ذلك خلال متابعة محافظ بورسعيد لانطلاق الدورات التدريبية لتاهيل معلمي المرحلة الابتدائية والمقامة بمدرج سامى خضير بكلية التربية بحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الادارات التعليمية.

وقال المحافظ إن بورسعيد استبقت محافظات الجمهورية قبل عامين بتجربة رائدة بإغلاق مراكز الدرورس الخصوصية التي تسلب شخصية وعقل الطالب وتزعزع الثقة بنفسه كونه يعتمد علي التلقين بدلا من الفهم، مشيرا إلى ان النظام التعليمي الجديد سيجعل الطلاب اكثر حرصا علي الانتظام بالمدرسة وتشكيل السلوك والعادات الايجابية وحب التعاون وغرس روح الانتماء لديه.

وشدد على أنه لن يسمح لاحد بالمتاجرة بالطلاب من اصحاب العلم الزائف الذين لاينظرون سوي لمصلحتهم الشخصية دون النظر إلي مصلحة الطلاب وظروف الاسر المادية الذين يستنزفون مواردها

واكد المحافظ دعمه الكامل للعملية التعليمية للاستمرار في السير بطريقها الصحيح لان مصلحة الطلاب هو هدفنا جميعا، مشيرا الى اهمية تضافر كافة الجهود من اجل صنع سلوك عام منضبط بالشارع المصرى والمدرسة هي البداية.
محافظ بورسعيد يشهد انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين
محافظ بورسعيد يشهد انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين
محافظ بورسعيد يشهد انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين
محافظ بورسعيد يشهد انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين
محافظ بورسعيد يشهد انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل المعلمين

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