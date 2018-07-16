طاقة النواب تناقش طلب إحاطة حول البحث عن البترول بالوادى الجديد اليوم

قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ستناقش خلال اجتماعها اليوم الاثنين طلب الإحاطة الذي تقدم به لوزير البترول المهندس طارق الملا بشأن إستراتيجية الحكومة فى البحث عن البترول فى محافظة الوادى الجديد.



وأكد عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن محافظ الوادى الجديد كانت تسمى قديما بـ سلة غلال العالم وبها خزان جوفى ، وبالتالى فإن هناك احتمالية لوجود بترول بها ، خاصة وأنها تعتبر على الحدود مع ليبيا.



وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أنه فى حالة اكتشاف بترول فى محافظة الوادى الجديد فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى ، وسيدخل العملة الصعبة ويخفض من معدل البطالة فى مصر.

