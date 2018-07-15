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فن

ايرادات فيلم كارما تتراجع ل 100 الف جنيه.. السبت

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:45 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "كارما" ليلة أمس الأحد، إيرادات منخفضة بلغت 100 ألف جنيه فقط.

ويناقش "كارما" قضية الإنسان المصري، والغني والفقير، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.

الفيلم من تأليف وإخراج خالد يوسف، وبطولة عمرو سعد، وغادة عبد الرازق، وزينة، وخالد الصاوي، وسارة التونسي، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ووفاء عامر، ومجدي كامل، ومصطفى درويش، وحسن حرب، ويوسف الحسيني، وخالد تليمة، وعمر زهران.

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