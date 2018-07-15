ثروت سويلم يكشف عن الفريق المرشح للفوز بمونديال روسيا

أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه يرشح كرواتيا للفوز في المباراة النهائية لكأس العالم المقام في روسيا.



ويلتقى منتخب فرنسا نظيره منتخب كرواتيا فى نهائى مونديال روسيا عصر اليوم "الأحد".



وقال سويلم فى تصريح لـ"صدى البلد" إن "نجلي يريد فوز فرنسا وأنا عن نفسي أرغب فى فوز كرواتيا بعدما رأى الجميع رئيسة كرواتيا تؤازر منتخب بلادها بحرارة".