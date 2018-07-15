ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

سلمت السفارة الألمانية في مصر، ممثلة في معهد جوته مشروع المكتبة المتنقلة، الى مؤسسة مصر الخير، صباح اليوم، بحضور مُمثلين من كلتا المؤسستين.



وقام سونكي سايمون، القائم بأعمال السفارة الألمانية بالقاهرة، بتسليم حافلة مكتبة معهد جوته لمؤسسة مصر الخير في مقر معهد جوته بالقاهرة، بحضور سڤين منزنج، المدير الإقليمي لقسم المعلومات بمعهد جوته، و محمود عبد الرحمن نائب عن مؤسسة مصر الخير.



يستهدف المشروع الذي تدعمه وزارة الخارجية الألمانية، الوصول إلى المدارس ومستشفيات الأطفال ودور الأيتام والنوادي الترفيهية خارج القاهرة، وتمّ تزويد الحافلة بكتب عربية للأطفال والشبايبة، وكان يرافقها راوي القصص هيثم شكري.