إحالة مسئول نوبتجية محطة مياه السنطة البلد إلى التحقيق.. صور

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم الأحد إحالة مسئول نوبتجية محطة مياه السنطة البلد إلى التحقيق، بالشئون القانونية بسبب الإهمال الوظيفى، نتيجة تركه العمل.



جاء القرار على خلفية مرور مفاجئ لرئيس مدينة السنطة، على محطة المياه، وتبين عدم تواجد مسئول النوبتجية بها وعدم توفير بديل له.



رصد هجرس عدم تشغيل الغاطسة للبير الجديد بالمحطة، وطالب بتلافى السلبيات، وأصدر قراره المتقدم.