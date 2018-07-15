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وصول وسفر 2095 راكبا وتداول 355 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:54 م
صدى البلد
حسن غنيمة
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 719 راكبا و130 شاحنة و61 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال اربع سفن وهى امانة، مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنهم 398 راكبا و90 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و42 سيارة.

على جانب اخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 978 راكبا وتداول 121 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 383 راكبا و18 برادا و7 تريلات و33 سيارة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 40 راكبا و18 براد و21 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 352 راكبا و16 براد و27 سيارة، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 203 ركاب و19 براد و22 تريلا و6 سيارات.

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