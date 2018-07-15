برلمانى يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات الفيس بوك

أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع والدولة، بسبب انتشارها بشكل سريع بفضل وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدرًا ومرجعًا للغالبية العظمى خصوصًا من الشباب، ووجود منصات إعلامية مجانية بلا رقابة.



وتعجب النائب فى بيان له، من انتشار العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية وأخرها، الشائعات التي انتشرت حول انفجار مصنع هيليوبليس للكيماويات، قبل الإعلان عن السبب الحقيقي لسماع تلك الانفجارات، بأن الانفجار ناتج عن وقوع إحدى الطائرات في مطار القاهرة، أخرى بوجود انفجار في مصنع ذخيرة أو انفجار حقل غاز أو انفجار محطة بنزين.



وأوضح النائب أن “السوشيال ميديا” أصبحت مجالًا خصبًا للشائعات، متسائلًا إلى متى سنظل ننساق وراء الشائعات ونرفض تصديق الحقيقة أو التريث لحين الإعلان عن السبب الحقيقي وراء الأزمات أو الكوارث أو حتى القرارات؟، مطالبًا المواطنين بضرورة تحري الدقة والتحقق من مدى صحة المعلومات التي يتم تداولها قبل نشرها في وسائل الإعلام أو بين الناس على مواقع التواصل الاعلامي المختلفة.