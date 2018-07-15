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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك: إلغاء إجازة السبت لطمأنة المواطن

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:47 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، إنه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية عمل بالتعاون مع فريق عمل مجلس إدارة الجهاز وبالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك الأهلية وليس بشكل منفرد كرئيس للجهاز.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على توصيل رسالة طمأنة داخل كل منزل في مصر بأن حقوقه محفوظة وأن الجهاز له دور حقيقي في حمايته موضحا أن هذا هو النجاح الحقيقي إن تحقق.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك العاملين في الجهاز والجمعيات بتطبيق فكر خارج الصندوق مشيرا إلى أن القيادة السياسية نجحت في النهوض بمصر واستعادة الأمن والاستقرار وإقامة المشروعات القومية ومحاربة الإرهاب من خلال تطبيق فكر خارج الصندوق.

تابع: عندما توليت رئاسة الجهاز وجدت أن العمل يوم السبت أجازة من كل أسبوع، فأصدرت قرارا بالغاء الأجازة ليكون العمل بشكل مستمر ودائم لطمأنة المواطن كما تم تخصيص رقم واتساب لتلقي شكاوى المواطنين للتيسير عليهم.

وأوضح أن الجهاز يستهدف المرحلة المستقبلية إنشاء فروع في كل المحافظات بالإضافة إلى زيادة المورد البشري العامل بالجهاز لسرعة النظر في شكاوى المواطنين.

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